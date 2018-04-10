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Более 3600 боевиков с семьями вышли из Восточной Гуты за сутки
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Более 3600 боевиков с семьями вышли из Восточной Гуты за сутки 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
За минувшие сутки 3 627 боевиков и членов их семей вышли из сирийского города Дума в Восточной Гуте по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин», сообщает Министерство обороны РФ.
Вышедших боевиков на 70 автобусах перевезли на север провинции Алеппо. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивала полиция Сирии под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Колонны сопровождали представители Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
На официальном сайте Минобороны можно наблюдать за выводом боевиков в режиме онлайн. Процесс их выхода из пригорода Дамаска продолжается на основе договоренностей, достигнутых российским Центром по примирению враждующих сторон.
Сообщается, что обстановка в Думе стабилизируется, боевые действия прекратились.
Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению вышли 161 207 человек.
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