СМИ: Второй эсминец США может войти в Средиземное море в ближайшие дни

Второй эсминец ВМС США с ракетами на борту, USS Porter, может войти в Средиземное море в течение нескольких дней. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

USS Porter (2-я эскадра Атлантического флота США) уже участвовал в нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат 7 апреля 2017 года. Также он известен тем, что в 2012 году столкнулся в Ормузском проливе с японским танкером.

В настоящее время эсминец ВМС США USS Donald Cook находится примерно в 100 километрах от сирийского города Тартус . На борту корабля могут быть размещены от 56 до 96 крылатых ракет «Томагавк», дальность их полета составляет до 2,5 тысячи километров.

Как сообщает турецкая газета Hurriyet, к эсминцу несколько раз приближались самолеты ВКС РФ