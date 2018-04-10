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СМИ: Второй эсминец США может войти в Средиземное море в ближайшие дни
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СМИ: Второй эсминец США может войти в Средиземное море в ближайшие дни 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Второй эсминец ВМС США с ракетами на борту, USS Porter, может войти в Средиземное море в течение нескольких дней. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
USS Porter (2-я эскадра Атлантического флота США) уже участвовал в нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат 7 апреля 2017 года. Также он известен тем, что в 2012 году столкнулся в Ормузском проливе с японским танкером.
В настоящее время эсминец ВМС США USS Donald Cook находится примерно в 100 километрах от сирийского города Тартус. На борту корабля могут быть размещены от 56 до 96 крылатых ракет «Томагавк», дальность их полета составляет до 2,5 тысячи километров.
Как сообщает турецкая газета Hurriyet, к эсминцу несколько раз приближались самолеты ВКС РФ.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил на совещании Совета национальной безопасности, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий, связанных с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума недалеко от Дамаска.
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