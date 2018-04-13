Запад пощадит Россию, если она принесет в жертву Асада

На протяжении всей недели мировые средства массовой информации пишут только об одном — о химической атаке в сирийской Думе . Конечно, это утрирование, но в данном случае его вполне можно использовать, потому что все остальные новости заглушаются этой.

В самой Думе уже все успело поменяться — боевики покинули город, и теперь его контролирует Сирийская арабская армия. Здесь восстановлен контроль Дамаска . Однако эта новость, которая в обычных условиях гарантированно попала бы в топ, сейчас никому неинтересна. На то есть причины. Дело ведь уже не в самом химическом оружии. Нет, теперь говорят о том, как русские и американцы будут друг с другом воевать. И это не шутки, крупные масс-медиа как Запада, так и Востока всерьез ждут большой войны. Не ядерной, конечно, но с использованием всего остального вооружения.

Все ждали, что первый шаг сделает американский президент Дональд Трамп , недавно заявивший, что в течение пары суток окончательно решит, как надо наказать «животное Асада» за использование химического оружия в Думе. Россия насторожилась и пообещала ответить на агрессию. Эта ситуация и дала повод думать, что может начаться нечто глобальное. Но пока Трамп медлит. То ли пытается всех запутать, то ли не может решиться на ранее задуманное возмездие.

Однако все это не означает, что со стороны Запада ничего не последует. Американцы, конечно, сами горазды выкинуть какой-нибудь трюк, но сейчас их в этом даже пытаются раззадоривать. Из Лондона и Парижа регулярно доносятся новости о срочных мерах против сирийской власти. Европейцы первыми заявили о наличии доказательств применения химического оружия, это потом уже заокеанские СМИ проинформировали, что специалисты США располагают аналогичными сведениями. И все это дает множество оснований полагать, что российские геополитические противники рано или поздно нанесут удар по союзникам Москвы на Ближнем Востоке. Разумеется, ситуация получит развитие и дальше, потому что бездействие нанесет российскому влиянию сокрушительный удар. Тем не менее, пока все еще остается надежда на дипломатическое урегулирование ситуация.

О том, как ситуация будет развиваться дальше, и почему американцы медлят, мы поговорили с проамерикански настроенным австралийским экспертом Ричардом Фрэнком. Его взгляд проясняет многие моменты в планах Вашингтона и общую позицию Запада по этому поводу.

«СП»: — Соединенные Штаты отложили ракетный удар по правительственным территориям в Сирии , несмотря на то, что Дональд Трамп обещал в течение двух дней организовать атаку. С чем это может быть связано?

— Тут нет одного какого-то фактора. Во-первых, Трамп не является единственным человеком, который ответственен за действия американских военных. У него множество советников и прочих подчиненных, которые совместно вырабатывают план действий. Его убедили, что торопиться сейчас не стоит. И тут есть много предположений, почему нельзя спешить. Во-первых, надо подобрать подходящие цели. Разведывательные службы наверняка сейчас подготовили множество отчетов, и в этом вопросе нельзя обойтись без уточнений, потому что в противном случае, могут быть жертвы среди мирного населения. Этого необходимо избежать. Во-вторых, сейчас приходится советоваться с другими государствами, которые тоже имеют свой взгляд на проблему. Многие могут быть согласны в необходимости принять меры, но одни считают, что их план действий сейчас лучше, нежели тот, что предлагал Дональд Трамп, другие с ним согласны. Возможны и другие взгляды.

«СП»: — Возможно ли, что США отложили этот процесс из-за обещаний России принять ответные меры? Сейчас все выглядит именно так.

— Да, к мнению Россию прислушиваются, но сейчас она не обладает достаточным влиянием в Сирии, чтобы диктовать свои правила Соединенным Штатам и Коалиции. Россия многократно пренебрегала международным правом, поэтому сейчас ей никто не верит, когда она говорит о фальсификациях. Россия сама склонна к фальсификациям, начиная спортом и заканчивая, как мы видим, химическим оружием. Разумеется, никто не хочет, чтобы несколько необдуманных шагов спровоцировали такую мощную военную державу, как Россия, поэтому к ее готовности что-то предпринять относятся с уважением, но это не должно быть преградой к тому, чтобы прекратить те ужасные химические атаки. Россия должна сама быть заинтересованной, чтобы они больше не повторялись. Она, вероятно, этого не хочет, поэтому ее будущее довольно легко прогнозировать.

«СП»: — И какое же будущее нас ждет?

— Мы можем говорить о ближайшей перспективе, а не о десятках лет. Международное сообщество сейчас склонно надавить на ответственных за применение химического оружия в Сирии. Кроме Асада , России и Ирана здесь пока нет фигурантов. Они связаны друг с другом и действуют в Сирии совместно. В случае с Асадом уже известны последствия. Его режим будет атакован. В будущем для него нигде не будет безопасно, и он должен это помнить. Россию, конечно, никто атаковать не будет, для нее будут приготовлены новые санкции. Об этом уже сообщали высокопоставленные лица Европы и США. Те, кто следят за экономикой, обнаружили, что за последние несколько дней российские компании потеряли миллиарды долларов, а сам рубль еще сильнее обесценился. Это говорит о том, что международное сообщество выбрало правильный механизм воздействия. После химической атаки могут быть приняты еще более жесткие меры. Сейчас у международного сообщества есть возможность оказать еще более мощное влияние на российскую экономику. Это может привести к кризису, если рано или поздно никто не остановится. И сейчас первой нужно остановиться России. Ее поддержка Башара Асада кажется бессмысленной и вредной для нее самой. В ней нет никакой выгоды. Вероятно, сейчас одним из лучших решений было бы смещение его с поста президента. Россия имеет такое влияние на него, поэтому смогла бы уговорить уйти в отставку. После этого необязательно назначать на пост какого-нибудь лидера оппозиции, пока будет достаточно кого-нибудь из правительства режима. Это было бы отличное решение, но в противном случае, не следует ждать лояльности и никакой пощады Асаду за его преступления.

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