Глобальная сирийская игра

Нынешняя химическая атака в Сирии стала тем, что называют последней каплей. Она вызвала сильное раздражение, которое мы слышим как со стороны американской администрации, так и в европейских столицах. В значительной степени такие эмоции возбуждал не столько факт появления оружия, сколько вся абсурдность его применения. Не было никакой военной целесообразности: анклав Восточная Гута и так сегодня-завтра должен был пасть и ничто бы не смогло это остановить.

Существует вполне реалистичная версия о том, что химическую атаку могли использовать для «убеждения» повстанцев пойти на договоренность с русскими и выйти из города. В канун атаки была информация, что повстанцы все же отказались от переговоров с русскими, а после применения — передумали и согласились выйти из города. Представляется, что в Сирии россияне играют роль некоего доброго полицейского, а саудиты — плохого. Но это, в конце концов, одна игра. И на фоне применения русскими химического оружия в Солсбери и постоянных, мягко говоря, нелепостей, которые мы слышим от российских руководителей, действия России вызывают большое раздражение.

И здесь уже не работает та логика, согласно которой войну в Сирии рассматривали через сотрудничество с Россией, и что, мол, на интересы последней тоже нужно учитывать. Сегодня выглядит так, что Запад все менее готов прислушиваться к России. Европейские лидеры борятся за поддержание того, что называется мировым порядком, начиная с 2014 года. Именно тогда Путин откровенно бросил вызов миру. Поэтому существует ощущение, что если сейчас Запад должным образом не отреагирует на события в Сирии, то больше не о чем и говорить: тогда можно полностью утверждать, что мировой порядок а-ля Путин уже пришел. Никто этого не хочет. Поэтому это такая себе точка невозврата. И пока это является ключевым.

Как это реально может повлиять на ход войны Сирии? Не думаю, что стоит ожидать кардинальных изменений. И в связи с появлением новых обстоятельств, ситуация все же до определенной степени усложнится. Ведь если раньше западная коалиция была сосредоточена на войне с «Исламским государством» (запрещенная в России организация — прим. ред.), то сейчас удар наносят по войскам Башара Асада . И заодно западные лидеры оставляют для себя и несколько щелей: они явно не готовы заходить слишком далеко в противостоянии с Башаром Асадом. К примеру, французский президент Эммануэль Макрона заявил, что, мол, Башар Асад не является нашим врагом — он враг сирийского народа. Такие абсолютно гибридные заявления вполне в духе времени, в котором мы живем.

Так или иначе, а все, что сейчас происходит, направлено главным образом против России. И это, соответственно, подрывает российскую легитимность и их представления о том, как дальше реагировать. И Запад пытается сохранить определенный уровень безопасности и оставляет пространство для диалога. В таких обстоятельствах прогнозировать военную эскалацию сложно: на горизонте внезапно может появиться какой-то черный лебедь. Военная операция опасна тем, что во время ее планирования организаторы думают, что четко уяснили для себя все моменты. Но потом оказывается, что существует куча несогласованных вещей.