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Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии
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Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
РИА НОВОСТИ. ЭРДОГАН И ТРАМП ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ СИТУАЦИЮ В СИРИИ — АНАДОЛУ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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