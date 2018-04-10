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Минобороны: из города Дума в Сирии за сутки вышли 3,6 тыс. боевиков и членов их семей
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Минобороны: из города Дума в Сирии за сутки вышли 3,6 тыс. боевиков и членов их семей 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки организовал вывод 3627 боевиков и членов их семей из сирийского города Дума. Кроме того, в ходе переговоров с боевиками в городе удалось освободить 134 заложника, говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделением военной полиции ВС РФ с соблюдением мер безопасности продолжается вывод боевиков незаконного вооруженного формирования и членов их семей из города Дума, через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 3627 боевиков и членов их семей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все боевики с семьями на 70 автобусах в сопровождении машин службы безопасности САР, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо. В настоящее время готовится к отправке вторая группа боевиков, желающих добровольно покинуть Думу, откуда с 28 февраля всего вышло более 37 тыс. человек, добавили в ведомстве.
Кроме того, продолжается работа по освобождению удерживаемых боевиками заложников. «В ходе достигнутых договоренностей вчера удалось освободить из плена 134 человека. Всего боевиками »Джейш аль-Ислам" освобождено 195 заложников", — отметили в Минобороны.
Подчеркивается, что боевые действия в городе Дума не ведутся уже несколько суток.
По информации Минобороны, всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 161207 человек.
Гуманитарная помощь
Как сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 83 человека, в провинции Хомс — 200 человек, в провинции Дейр-эз-Зор — 720 человек. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 182 сирийцам, в том числе 78 детям.
ТАСС: последние новости
WSJ: США отправили ракетный эсминец в направлении берегов Сирии Около 4 тыс. боевиков вывезут из сирийской Думы на север Алеппо Минобороны РФ: в больнице города Дума нет подвергшихся воздействию зарина или хлора
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