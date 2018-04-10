Минобороны: из города Дума в Сирии за сутки вышли 3,6 тыс. боевиков и членов их семей

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки организовал вывод 3627 боевиков и членов их семей из сирийского города Дума . Кроме того, в ходе переговоров с боевиками в городе удалось освободить 134 заложника, говорится в сообщении Минобороны РФ

"Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделением военной полиции ВС РФ с соблюдением мер безопасности продолжается вывод боевиков незаконного вооруженного формирования и членов их семей из города Дума, через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 3627 боевиков и членов их семей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все боевики с семьями на 70 автобусах в сопровождении машин службы безопасности САР, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо. В настоящее время готовится к отправке вторая группа боевиков, желающих добровольно покинуть Думу, откуда с 28 февраля всего вышло более 37 тыс. человек, добавили в ведомстве.

Кроме того, продолжается работа по освобождению удерживаемых боевиками заложников. «В ходе достигнутых договоренностей вчера удалось освободить из плена 134 человека. Всего боевиками »Джейш аль-Ислам" освобождено 195 заложников", — отметили в Минобороны.

Подчеркивается, что боевые действия в городе Дума не ведутся уже несколько суток.

По информации Минобороны, всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 161207 человек.

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