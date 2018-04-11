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Из сирийской Думы в апреле вывезли почти 12 тысяч боевиков с семьями
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Из сирийской Думы в апреле вывезли почти 12 тысяч боевиков с семьями 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Почти 12 тысяч боевиков с семьями вывезены из сирийского города Дума с начала апреля, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве напоминают, что на основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков и членов их семей из Думы в Восточной Гуте. Для обеспечения их выхода продолжает функционировать гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. За выводом можно наблюдать на официальном сайте Минобороны России в режиме реального времени.
"С 1 апреля 2018 года из города Думы вывезено 11 983 боевика и членов их семей", — говорится в сообщении.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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