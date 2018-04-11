Из сирийской Думы в апреле вывезли почти 12 тысяч боевиков с семьями

В ведомстве напоминают, что на основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков и членов их семей из Думы в Восточной Гуте. Для обеспечения их выхода продолжает функционировать гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. За выводом можно наблюдать на официальном сайте Минобороны России в режиме реального времени.

"С 1 апреля 2018 года из города Думы вывезено 11 983 боевика и членов их семей", — говорится в сообщении.