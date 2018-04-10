«Дональд Кук» выдвинулся к берегам Сирии? 

Американский ракетный эсминец «Дональд Кук» типа «Арли Берк», оснащенный 60 крылатыми ракетами «Томагавк», покинул порт Ларнаки на Кипре и сейчас находится вблизи сирийских территориальных вод. Российские самолеты, предположительно, четыре раза совершили облет американского эсминца на низкой высоте. Однако ВМС США опровергли сообщения об этом.
Вопрос о том, куда направляется «Дональд Кук» после выхода из порта Ларнаки, пока остается без ответа. Эсминец в данный момент находится на расстоянии в 100 км от сирийского города Тартус (где располагается военно-морская база России — прим. ред.).
78 гражданских лиц погибли в результате применения химического оружия сирийской армией в Думе — последнем населенном пункте, контролируемом повстанцами в Восточном Гуте. Совет Безопасности ООН проведет срочное совещание по вопросу применения химического оружия.