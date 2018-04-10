Израиль обвинил Дамаск в химатаке

Израиль вслед за странами Запада обвинил власти Сирии в применении химического оружия.

В заявлении израильского МИД говорится, что атака, якобы имевшая место на прошлой неделе, демонстрирует наличие у Дамаска отравляющих веществ и свидетельствует о продолжении их производства, передает РИА «Новости»

«Сирийский режим продолжает совершать преступления против человечности, используя эти запрещенные вооружения… Сирия грубо нарушает свои обязательства и соответствующие решения международного сообщества», — заявил МИД Израиля.

Напомним, по версии западных стран, химическая атака произошла 7 апреля в городе Думе , предместье сирийской столицы. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.