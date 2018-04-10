«России не на что больше рассчитывать»

Отношения России и Запада продолжают ухудшаться, и, кажется, до критического момента не так уж далеко.

Раньше в качестве основного инструмента давления на Москву использовалась Украина . Она и сама желала этого, рассчитывая на какую-то выгоду. Но вышло так, что все это оказалось не особенно-то и эффективным. Санкции не помогли забрать у России Крым , а Донбасс по-прежнему не желает иметь ничего общего с Киевом. Так что в последнее время наблюдается постепенное снижение интереса к самой Украине. Западные политики больше не ездят так часто в гости к своим «незалежным» коллегам, а ранее обещанное финансирование становится все скуднее и скуднее. Кажется, новая власть не оправдала ожиданий и продемонстрировала свою неспособность хоть как-то навредить интересам Российской Федерации. И понемногу Запад начал менять тактику. Вслед за Украиной пришла Сирия

Когда РФ только вошла в ближневосточное государство, США и их европейские партнеры не напирали особо. Они были удивлены, возмущались, но никто даже и не думал ставить палки в колеса российской военной машине, успешно орудовавшей в САР. Но со временем, когда в Украине уже разочаровались, Сирия стала все чаще использоваться в процессе геополитического противостояния.

И вот теперь, кажется, арабская республика стала чем-то вроде козырной карты. Дело в том, что как только давление на РФ немного ослабевает, Вашингтон сразу же начинает говорить о химическом оружии в Сирии. И начинается новая травля. Травля Башара Асада и травля России. Дональд Трамп начинает грозно ругаться и обзывает сирийского президента животным, за которое ответственен Владимир Путин . А вслед за этим администрация американского лидера начинает говорить о необходимости воздействовать на Кремль и Дамаск . Ладно, если бы это были просто слова, но угрозы, как показало время, довольно часто осуществляются — обычно после подобных обвинений следуют военные операции против правительственных сил Сирии. Было сбито несколько самолетов, атакованы позиции войск, да и бомбардировку авиабазы Шайрат никто не забыл.

И сейчас ситуация снова накалилась, чему поспособствовал непонятный инцидент в Думе , где будто бы было применено химическое оружие. Запад назвал это преступлением со стороны властей Сирии, и, по его мнению, ответственность за это должны нести Башар Асад и Россия. Началась новая травля, посыпались обвинения и угрозы, дошло до взаимных резких выпадов среди представителей стран в ООН . Небензя защищался как мог, говоря, что европейцы с американцами себе много позволяют, но как-то не верится, что это может кого-то образумить. Да еще и Израиль своими бомбардировками как-то совсем не вовремя насолил России. Складывает впечатления, что этот натиск договорной, и его продолжат усиливать.

О том, чем это может грозить, с нами поговорил австралийский военный эксперт Джон Блакслэнд, который озвучивает точку зрения Запада, и его риторика понятна.

«СП»: — Как вы считаете, действительно ли в Думе было применено химическое оружие?

— Это не до конца выяснено, но пока все данные говорят о том, что именно это и случилось. Большое количество отравленных людей не может появиться просто так, для этого нужны определенные обстоятельства. В случае с Думой это не могло произойти никак иначе, только использование химического оружия.

«СП»: — Кто мог его применить?

— На этот вопрос действительно нужно отвечать? Кажется, все знают, кто способен на это, и кому это может быть выгодно. Режим уже несколько раз делал это, и сейчас его вряд ли что-то могло остановить. Асад благодаря таким действиям несколько раз добивался того, что ему было нужно, избегая значительных последствий. На самом деле, после каждой атаки было много критики, но реальные меры так и не были предприняты. США обещали несколько раз ответить, но кроме нескольких военных режима никто не пострадал, и Асад остался безнаказанным. Поэтому все повторилось, и дальше будет повторяться, если сейчас международное сообщество по-прежнему будет оставаться в стороне.

«СП»: — Но на самом деле нет доказательств, что у Асада вообще есть химическое оружие.

— Так говорят в России, потому что ей так надо. Россия защищает Асада. Я верю, что Кремль никогда не согласился бы на применение таких веществ, но похоже Асад настолько уверен в Путине, что может действовать без его разрешения. И если это так, то зачем Россия продолжает прикрывать Асада? Он вредит ее интересам, потому что теперь его необдуманные действия могут нанести огромный ущерб России.

«СП» — Какой ущерб?

— Экономика России сейчас очень слабая, это произошло после введения санкций. И сейчас, вероятно, будут введены новые санкции. Об этом уже говорили в Великобритании , США, другие страны будут готовы присоединиться. В этом нет никаких сомнений. В результате новых ограничений Россия потеряет в два раза больше, чем она потеряла уже. Ее зависимость от олигархов столь велика, что удар по ним уже сказался на всей экономике страны. После новых санкций ситуация только ухудшится. После этого России не на что рассчитывать. Ее придется пойти путем самоизоляции и отказа от мирового бизнеса. Но это спасение себя не оправдает, как все знают на примере СССР. И что у России остается? Только огромная армия, только этот символ мощи. Но если Россия будет рассчитывать только на армию, она обязательно проиграет.

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