Ещё
США задумались об атаке на аэродром Хмеймим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США задумались об атаке на аэродром Хмеймим 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума, сообщают источники в правительстве США.
Они не уточнили, о каких конкретно мерах идет речь, но отметили, что это могут быть удары по объектам, связанным с программой химоружия в Сирии.
Вместе с тем, в вашингтонском Институте ближневосточной политик, по информации Reuters, предполагают, что целью может стать и аэродром Хмеймим, где базируются российские ВКС.
Напомним, по версии западных стран, химическая атака произошла 7 апреля в городе Думе, предместье сирийской столицы. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что по ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Чиновники США заявили о блокировке Россией сигналов американских дронов в Сирии В Анкаре рассказали, когда турецкая армия покинет Африн Группировку ВМС США в Средиземном море ждет усиление
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина прокомментировала падение рубля294
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков420
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД128
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля95
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста21
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
03:06
«Это был просто ад»: Валерия о Шульгине
Шоу-бизнес
00:31
Кактус «Королева Татьяна» расцвел в «Аптекарском огороде»
Новости Москвы
00:36
Власти скорректировали правила реновации
Новости Москвы
01:24
Таксисты хотели украсть деньги, но попали в полицию
Криминал Происшествия
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:55
Поющий пёс вернулся домой благодаря песне
Общество
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение