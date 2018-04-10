США задумались об атаке на аэродром Хмеймим 

Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума, сообщают источники в правительстве США.
Они не уточнили, о каких конкретно мерах идет речь, но отметили, что это могут быть удары по объектам, связанным с программой химоружия в Сирии.
Вместе с тем, в вашингтонском Институте ближневосточной политик, по информации Reuters, предполагают, что целью может стать и аэродром Хмеймим, где базируются российские ВКС.
Напомним, по версии западных стран, химическая атака произошла 7 апреля в городе Думе, предместье сирийской столицы. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что по ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей.