США задумались об атаке на аэродром Хмеймим

Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума , сообщают источники в правительстве США

Они не уточнили, о каких конкретно мерах идет речь, но отметили, что это могут быть удары по объектам, связанным с программой химоружия в Сирии

Вместе с тем, в вашингтонском Институте ближневосточной политик, по информации Reuters, предполагают, что целью может стать и аэродром Хмеймим, где базируются российские ВКС.

Напомним, по версии западных стран, химическая атака произошла 7 апреля в городе Думе, предместье сирийской столицы. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой.