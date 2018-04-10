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Небензя: Россия предлагает Западу отказаться от жесткой риторики в пользу сотрудничества
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Небензя: Россия предлагает Западу отказаться от жесткой риторики в пользу сотрудничества 

ТАСС 8 часов назад
ООН, 10 апреля. /ТАСС/. Россия предлагает странам Запада равноправное сотрудничество в атмосфере, избавленной от «ястребиной риторики». Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе России для обсуждения ситуации в Сирии, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы по-прежнему предлагаем вам сотрудничество, — отметил он, — оно должно быть уважительным и взаимным. Оно должно быть направлено на решение реальных, а не выдуманных вами проблем. В таком сотрудничестве вы должны быть не менее нас заинтересованы. В конце концов, на нас как на постоянных членах СБ лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности".
Небензя также заявил, что Россия по соответствующим каналам уже доводила до американской стороны, что «силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям».
"Призываем западных политиков поумерить ястребиную риторику, серьезно задуматься над возможными последствиями и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности, — подчеркнул российский дипломат. — То, к чему приводят военные авантюры Запада, мы хорошо знаем на примере Югославии, Ирака и Ливии. Никто не уполномочивал западных руководителей брать на себя роль мировых жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей. Призываем вернуться в правовое поле, соблюдать Устав ООН и совместно решать возникающие проблемы, а не пытаться на каждом шагу реализовывать свои эгоистичные геополитические задумки".
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