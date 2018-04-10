Небензя: Россия предлагает Западу отказаться от жесткой риторики в пользу сотрудничества

"Мы по-прежнему предлагаем вам сотрудничество, — отметил он, — оно должно быть уважительным и взаимным. Оно должно быть направлено на решение реальных, а не выдуманных вами проблем. В таком сотрудничестве вы должны быть не менее нас заинтересованы. В конце концов, на нас как на постоянных членах СБ лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности".

Небензя также заявил, что Россия по соответствующим каналам уже доводила до американской стороны, что «силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям».