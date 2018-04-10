Ещё
Никки Хейли: С нас довольно рассуждений о совести, пришло время справедливости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Никки Хейли: С нас довольно рассуждений о совести, пришло время справедливости 

Вечерняя Москва 1 час назад
Постпред США при СБ ООН заявила, что Америка непременно ответит на применение химоружия в Сирии.
Постпред США при СБ ООН Никки Хейли заявила, что мировое сообщество не должно допустить безнаказанных химатак в Сирии. По ее мнению, пришло время, когда Совбез ООН должен показать свою состоятельность или полную неспособность защищать страдающих людей.
— Только чудовище способно целиться в гражданское население, а потом заявлять, что в стране нет медпомощи для передачи раненых, нет больниц, чтобы спасти их жизни, нет врачей, лекарств, чтобы облегчить их боль, — заявила Никки Хейли в своей речи о предполагаемой атаке химическим оружием в Сирии.
Хейли заявила, что США непременно ответят на химатаку в Восточной Гуте, не уточнив, когда и как. Впрочем, ранее сам Дональд Трамп заявлял, сколько времени ему нужно для принятия решения, и какие варианты он рассматривает в качестве меры наказания.
— Довольно фотографий погибших детей, довольно рассуждений о совестливости, пришло время справедливости, — призвала Хейли.
RT @USUN: «We are beyond appeals to conscience. We have reached the moment when the world must see justice done.» pic.twitter.com/ZhxwPusNUG
— Nikki Haley (@nikkihaley) 9 апреля 2018 г.
ПО ТЕМЕ
Дональд Трамп сообщил, когда примет решение об ответе на сирийские химатаки
Василий Небензя: Такого хамства не было даже во времена холодной войны
Вице-премьер Турции заявил о фото— и видеосвидетельствах применения химоружия на территории Сирии
Тереза Мэй обвинила Россию в пособничестве режиму Башара Асада
МЕЖДУ ТЕМ  Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что гарантий от проявления «российской агрессии» нет
Вечерняя Москва: последние новости
СМИ Сирии представили видео авиаудара по авиабазе Т-4 на территории провинции Хомс Вице-премьер Турции заявил о фото- и видеосвидетельствах применения химоружия на территории Сирии МИД России назвал причины информационных вбросов о применении химоружия на территории Сирии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США приготовились к удару по Сирии199
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым271
Сын Табакова взбесил народ87
Китай готов положить конец доллару и США33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США19
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение