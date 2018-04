Никки Хейли: С нас довольно рассуждений о совести, пришло время справедливости

Постпред США при СБ ООН заявила, что Америка непременно ответит на применение химоружия в Сирии

Постпред США при СБ ООН Никки Хейли заявила, что мировое сообщество не должно допустить безнаказанных химатак в Сирии. По ее мнению, пришло время, когда Совбез ООН должен показать свою состоятельность или полную неспособность защищать страдающих людей.

— Только чудовище способно целиться в гражданское население, а потом заявлять, что в стране нет медпомощи для передачи раненых, нет больниц, чтобы спасти их жизни, нет врачей, лекарств, чтобы облегчить их боль, — заявила Никки Хейли в своей речи о предполагаемой атаке химическим оружием в Сирии.

Хейли заявила, что США непременно ответят на химатаку в Восточной Гуте, не уточнив, когда и как. Впрочем, ранее сам Дональд Трамп заявлял, сколько времени ему нужно для принятия решения, и какие варианты он рассматривает в качестве меры наказания.

— Довольно фотографий погибших детей, довольно рассуждений о совестливости, пришло время справедливости, — призвала Хейли.

