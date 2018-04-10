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Трамп и Макрон обсудили действия в ответ на «химатаку» в Сирии
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Трамп и Макрон обсудили действия в ответ на «химатаку» в Сирии 

ТАСС 33 минуты назад
ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник во время очередного телефонного разговора обсудил со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном координацию действий, связанных с якобы новым применением химического оружия в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент Дональд Трамп говорил сегодня с президентом Франции Эмманюэлем Макроном с тем, чтобы продолжить их координацию действий касательно реагирования на ужасное применение Сирией химического оружия 7 апреля", — говорится в сообщении пресс-службы. Иных подробностей там не приводят.
С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.
В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.
ТАСС: последние новости
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