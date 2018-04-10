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Глава Пентагона обсудил с эмиром Катара вопросы безопасности
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Глава Пентагона обсудил с эмиром Катара вопросы безопасности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны США Джеймс Мэттис обсудил с эмиром катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани вопросы безопасности, в том числе борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщила пресс-служба ведомства по итогам прошедшей в Вашингтоне в понедельник встречи.
В ходе состоявшихся переговоров стороны "подчеркнули приверженность стратегическому партнерству" между двумя странами и обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес, в том числе борьбу с ИГ*.
Стороны также обсудили работу Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и необходимость снижения напряженности между странами региона для того, чтобы США могли взаимодействовать с ними для обеспечения региональной безопасности и стабильности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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