Ещё
Небензя: проект резолюции США по Сирии содержит «неприемлемые элементы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя: проект резолюции США по Сирии содержит «неприемлемые элементы» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ООН, 10 апр — РИА Новости. Проект резолюции США по химатакам в Сирии содержит некоторые «неприемлемые элементы», заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Он содержит некоторые неприемлемые элементы, которые делают его еще хуже", — сказал Небензя журналистам в ООН.
Документ, подготовленный США еще в марте, в доработанном виде был вновь внесен в СБ ООН за несколько часов до встречи пятнадцати членов Совета по ситуации в Сирии. Проект резолюции, который имеется в распоряжении РИА Новости, «самым серьезным образом осуждает продолжающиеся случаи применения химического оружия в Сирии, о которых сообщалось, в частности — атаку в Думе 7 апреля 2018 года». Члены Совета также «выражают решимость привлечь виновных к ответственности».
Проект резолюции постановляет «учредить независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI) сроком на один год с возможностью дальнейшего продления».
Ряд положений в документе остался без изменений. Проект включает отдельные абзацы из распространенного РФ еще в январе проекта резолюции о создании независимого механизма ООН UNIMI. Делегация США тогда выступила против подобной миссии и предложила восстановить миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР). Однако в последующие месяцы дипломаты продолжали работу по поиску приемлемых формулировок. Делегация РФ в начале марта завершила консультации по своему проекту резолюции, документ находится в статусе «готов к голосованию». Однако ни один из проектов до сих не был вынесен на голосование.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Вице-премьер Турции рассказал, когда военные выйдут из Африна Глава Пентагона обсудил с эмиром Катара вопросы безопасности Небензя: проект резолюции США по Сирии содержит "неприемлемые элементы"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула обвинение ЦРУ48
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым260
Сын Табакова взбесил народ82
Сбербанк выступил с заявлением513
Россия пообещала США «серьезные последствия»21
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение