Небензя: проект резолюции США по Сирии содержит «неприемлемые элементы»

ООН, 10 апр — РИА Новости. Проект резолюции США по химатакам в Сирии содержит некоторые «неприемлемые элементы», заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Он содержит некоторые неприемлемые элементы, которые делают его еще хуже", — сказал Небензя журналистам в ООН.

Документ, подготовленный США еще в марте, в доработанном виде был вновь внесен в СБ ООН за несколько часов до встречи пятнадцати членов Совета по ситуации в Сирии. Проект резолюции, который имеется в распоряжении РИА Новости, «самым серьезным образом осуждает продолжающиеся случаи применения химического оружия в Сирии, о которых сообщалось, в частности — атаку в Думе 7 апреля 2018 года». Члены Совета также «выражают решимость привлечь виновных к ответственности».

Проект резолюции постановляет «учредить независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI) сроком на один год с возможностью дальнейшего продления».

Ряд положений в документе остался без изменений. Проект включает отдельные абзацы из распространенного РФ еще в январе проекта резолюции о создании независимого механизма ООН UNIMI. Делегация США тогда выступила против подобной миссии и предложила восстановить миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР). Однако в последующие месяцы дипломаты продолжали работу по поиску приемлемых формулировок. Делегация РФ в начале марта завершила консультации по своему проекту резолюции, документ находится в статусе «готов к голосованию». Однако ни один из проектов до сих не был вынесен на голосование.

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