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В Париже не стали комментировать сообщения Трампа о подготовке ударов по Сирии
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В Париже не стали комментировать сообщения Трампа о подготовке ударов по Сирии 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Ведомости
ПАРИЖ, 11 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель правительства Франции, государственный секретарь Бенжамин Гриво оставил без комментариев сообщения президента США Дональда Трампа в Twitter о готовящихся ударах по Сирии.
"На заседаниях французского правительства запрещено пользоваться мобильными телефонами, — заметил он. — Поэтому я не смог ознакомиться с последними сообщениями Трампа, тем более что наше заседание только что завершилось".
Гриво провел брифинг по итогам заседания совета министров, которое проходило в Елисейском дворце под председательством президента республики Эмманюэля Макрона.
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