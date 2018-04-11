В Париже не стали комментировать сообщения Трампа о подготовке ударов по Сирии 

ПАРИЖ, 11 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель правительства Франции, государственный секретарь Бенжамин Гриво оставил без комментариев сообщения президента США Дональда Трампа в Twitter о готовящихся ударах по Сирии.
"На заседаниях французского правительства запрещено пользоваться мобильными телефонами, — заметил он. — Поэтому я не смог ознакомиться с последними сообщениями Трампа, тем более что наше заседание только что завершилось".
Гриво провел брифинг по итогам заседания совета министров, которое проходило в Елисейском дворце под председательством президента республики Эмманюэля Макрона.