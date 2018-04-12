Дональд Трамп продолжает размещать сообщения в твиттере 

На это раз он решил уточнить, что имел ввиду, когда говорил о ракетном ударе по Сирии. О конкретных сроках речь не шла. Это может произойти «либо очень скоро, либо совсем не скоро», отметил Трамп. И тут же напомнил о своих результатах в борьбе с террористами. «США под моим руководством проделали хорошую работу по избавлению региона от «Исламского государства», сообщил Дональд Трамп. И задал вопрос: «Где наше „Спасибо, Америка“?», сообщает Газета.ру. «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.