Белый дом не стал комментировать сообщения о том, что Израиль нанес удар по базе в Сирии 

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уклонилась в понедельник от ответа на вопрос, считают ли США, что Израиль нанес авиаудар по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс.
"Я могу говорить только от лица американского правительства. В настоящее время Соединенные Штаты не осуществляют каких-либо авиаударов по объектам в Сирии. Пока больше сказать ничего не могу", — заявила она на регулярном брифинге для журналистов.
Не стала Сандерс отвечать и на вопрос, был ли Вашингтон «заранее предупрежден правительством Израиля или какой-либо другой страны о намерении осуществить авиаудар по Сирии».
По данным источника сирийского информационного агентства SANA в командовании ВС Сирии, истребители F-15 ВВС Израиля выпустили по военному аэродрому Т-4 несколько ракет из воздушного пространства Ливана. В результате есть погибшие и раненные военнослужащие. Сирия возложила ответственность за это на Израиль.
Как сообщили позднее в Минобороны РФ, по аэродрому T-4 было выпущено восемь управляемых ракет. При этом ПВО ВС Сирии сумели уничтожить пять из них. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.
Официальный представитель армии Израиля Джонатан Конрикус отказался подтвердить или опровергнуть причастность своего государства к этому авиаудару.