Белый дом не стал комментировать сообщения о том, что Израиль нанес удар по базе в Сирии

"Я могу говорить только от лица американского правительства. В настоящее время Соединенные Штаты не осуществляют каких-либо авиаударов по объектам в Сирии . Пока больше сказать ничего не могу", — заявила она на регулярном брифинге для журналистов.

Не стала Сандерс отвечать и на вопрос, был ли Вашингтон «заранее предупрежден правительством Израиля или какой-либо другой страны о намерении осуществить авиаудар по Сирии».

По данным источника сирийского информационного агентства SANA в командовании ВС Сирии, истребители F-15 ВВС Израиля выпустили по военному аэродрому Т-4 несколько ракет из воздушного пространства Ливана . В результате есть погибшие и раненные военнослужащие. Сирия возложила ответственность за это на Израиль.

Как сообщили позднее в Минобороны РФ, по аэродрому T-4 было выпущено восемь управляемых ракет. При этом ПВО ВС Сирии сумели уничтожить пять из них. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.