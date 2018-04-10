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СМИ: российские самолеты сближались с американским эсминцем у берегов Сирии
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СМИ: российские самолеты сближались с американским эсминцем у берегов Сирии 

РИА Новости 39 минут назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские боевые самолеты пролетели, по меньшей мере, четыре раза над американским эсминцем USS Donald Cook, находящимся в Средиземном море, сообщает турецкая газета Hurriyet.
По данным издания, корабль ВМС США подошел на расстояние в 100 километров от сирийского города Тартус, в котором находится российская военно-морская база.
Ранее Washington Examiner со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что USS Donald Cook в понедельник покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии. Отмечается, что эсминец оснащен 60 крылатыми ракетами «Томагавк».
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24-48 часов принять решение об ответе на химическую атаку, якобы имевшую место в сирийском городе Дума. Отвечая на вопрос о том, исключает ли он военные действия, американский лидер сказал: «Ничего не исключено».
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