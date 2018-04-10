В Совфеде рассказали о возможной поездке миссии ОЗХО в сирийскую Думу

"Россия готова содействовать поездке миссии, мы ожидаем, что ОЗХО начнёт выполнять, наконец, те обязанности, ради которых и была создана эта организация", — сказал он.

По словам Серебренникова, эта поездка в случае согласия ОЗХО может состояться до конца этой недели.

"До конца недели может она состояться, если ОЗХО проявит здравый смысл", — заявил сенатор.

Ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» 6 марта опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

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