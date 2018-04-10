В Совфеде рассказали о возможной поездке миссии ОЗХО в сирийскую Думу 

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия готова содействовать организации посещения миссией ОЗХО сирийской Думы и рассчитывает, что эта поездка может состояться до конца недели, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников.
"Россия готова содействовать поездке миссии, мы ожидаем, что ОЗХО начнёт выполнять, наконец, те обязанности, ради которых и была создана эта организация", — сказал он.
По словам Серебренникова, эта поездка в случае согласия ОЗХО может состояться до конца этой недели.
"До конца недели может она состояться, если ОЗХО проявит здравый смысл", — заявил сенатор.
Ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» 6 марта опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.
Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.
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