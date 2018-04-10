Небензя: ряд членов СБ ООН сливает чувствительные данные оппозиционным структурам в Сирии

ООН , 10 апреля. / ТАСС /. Ряд представителей стран — членов Совета Безопасности ООН безответственно передают важную конфиденциальную информацию своим протеже из сомнительных оппозиционных структур в Сирии . Об этом сообщил постоянный представитель РФ Василий Небензя в понедельник на заседании СБ ООН по ситуации в Сирии.

"Поддерживаемые внешними спонсорами террористы и экстремисты терпят в этой стране [Сирии] поражение. Напомним, речь идет о тех террористах и экстремистах, которых вы [Запад] оснащали, финансировали и забрасывали в эту страну для смены законного правительства. Теперь понятно, почему это [поражение] вызывает истерику у тех, кто инвестировал в эти темные силы политический и материальный капитал", — заметил Небензя.

Он напомнил, что в последнее время благодаря усилиям России , в русле резолюций СБ ООН осуществляется «масштабная операция по разблокированию Восточной Гуты, жители которой несколько лет были вынуждены терпеть издевательства боевиков». «Более 150 тыс. мирных граждан были эвакуированы из этого предместья Дамаска совершенно добровольно и при обеспечении необходимых условий безопасности. Десятки тысяч из них уже смогли вернуться в освобожденные районы, многих приютили родственники», — уточнил Небензя.

"Никакого изменения демографического состава, о котором кричат защитники сирийских оппозиционеров, не происходит. Это — ложь", — отметил российский дипломат.

"7 апреля боевики обвинили сирийские власти в сбросе бочковых бомб с отравляющими веществами. Путались при этом в версиях, называя, то хлор, то зарин, то смесь отравляющих газов. Этих слухи были тотчас же подхвачены финансируемыми западными столицами неправительственными организациями и действующими под фальшивыми личинами спасателей «Белыми касками», — обратил внимание Небензя.

"Не менее оперативно эти «сообщения» перекочевали в средства массовой информации. Вынуждены еще раз сказать, что у многих этих сомнительных оппозиционных структур имеется точный список электронных адресов представителей стран-членов Совета Безопасности. Из чего следует, что некоторые наши коллеги безответственно относятся к своему статусу и сливают чувствительную информацию своим протеже", — добавил Небензя. Он напомнил, как однажды «Белые каски» по ошибке выложили в интернет неотредактированный ролик, демонстрирующий все стадии подготовки «очередной жертвы якобы совершенной сирийскими силами атаки».