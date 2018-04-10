Ещё
Небензя: ряд членов СБ ООН сливает чувствительные данные оппозиционным структурам в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя: ряд членов СБ ООН сливает чувствительные данные оппозиционным структурам в Сирии 

ТАСС 54 минуты назад
ООН, 10 апреля. /ТАСС/. Ряд представителей стран — членов Совета Безопасности ООН безответственно передают важную конфиденциальную информацию своим протеже из сомнительных оппозиционных структур в Сирии. Об этом сообщил постоянный представитель РФ Василий Небензя в понедельник на заседании СБ ООН по ситуации в Сирии.
"Поддерживаемые внешними спонсорами террористы и экстремисты терпят в этой стране [Сирии] поражение. Напомним, речь идет о тех террористах и экстремистах, которых вы [Запад] оснащали, финансировали и забрасывали в эту страну для смены законного правительства. Теперь понятно, почему это [поражение] вызывает истерику у тех, кто инвестировал в эти темные силы политический и материальный капитал", — заметил Небензя.
Он напомнил, что в последнее время благодаря усилиям России, в русле резолюций СБ ООН осуществляется «масштабная операция по разблокированию Восточной Гуты, жители которой несколько лет были вынуждены терпеть издевательства боевиков». «Более 150 тыс. мирных граждан были эвакуированы из этого предместья Дамаска совершенно добровольно и при обеспечении необходимых условий безопасности. Десятки тысяч из них уже смогли вернуться в освобожденные районы, многих приютили родственники», — уточнил Небензя.
"Никакого изменения демографического состава, о котором кричат защитники сирийских оппозиционеров, не происходит. Это — ложь", — отметил российский дипломат.
"7 апреля боевики обвинили сирийские власти в сбросе бочковых бомб с отравляющими веществами. Путались при этом в версиях, называя, то хлор, то зарин, то смесь отравляющих газов. Этих слухи были тотчас же подхвачены финансируемыми западными столицами неправительственными организациями и действующими под фальшивыми личинами спасателей «Белыми касками», — обратил внимание Небензя.
"Не менее оперативно эти «сообщения» перекочевали в средства массовой информации. Вынуждены еще раз сказать, что у многих этих сомнительных оппозиционных структур имеется точный список электронных адресов представителей стран-членов Совета Безопасности. Из чего следует, что некоторые наши коллеги безответственно относятся к своему статусу и сливают чувствительную информацию своим протеже", — добавил Небензя. Он напомнил, как однажды «Белые каски» по ошибке выложили в интернет неотредактированный ролик, демонстрирующий все стадии подготовки «очередной жертвы якобы совершенной сирийскими силами атаки».
ТАСС: последние новости
Лавров: для нормализации ситуации в Африне необходимо вернуть его под контроль Дамаска Хейли: США примут меры, если СБ ООН не накажет виновных в химатаках в Сирии Мэй: Россия помогла Асаду, используя вето в СБ ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым237
Сбербанк выступил с заявлением505
Сын Табакова взбесил народ81
Небензя США: «Везде после вас остается хаос»84
США собрались вершить в Сирии «справедливость»29
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение