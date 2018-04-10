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РФ готова учредить новый проект резолюции о применении химоружия в Сирии
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РФ готова учредить новый проект резолюции о применении химоружия в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РФ «ХОТЬ СЕГОДНЯ» ГОТОВА ПРИНЯТЬ СВОЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НОВОГО МЕХАНИЗМА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ СЛУЧАЕВ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМОРУЖИЯ В СИРИИ — НЕБЕНЗЯ
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