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РФ готова учредить новый проект резолюции о применении химоружия в Сирии
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РФ готова учредить новый проект резолюции о применении химоружия в Сирии
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
.
РФ
«ХОТЬ СЕГОДНЯ» ГОТОВА ПРИНЯТЬ СВОЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НОВОГО МЕХАНИЗМА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ СЛУЧАЕВ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМОРУЖИЯ В
СИРИИ
— НЕБЕНЗЯ
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