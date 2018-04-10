США грозят односторонними мерами 

США примут односторонние меры против властей в Дамаске, если Совет Безопасности ООН не привлечет к ответственности виновных в предполагаемом применении химического оружия в Сирии. Об этом предупредила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации вокруг якобы имевшего место в субботу использования боевых отравляющих веществ в населенном пункте Дума близ Дамаска, передает ТАСС.
«Мы достигли того момента, когда мир должен увидеть, что правосудие свершилось. Это войдет в историю либо как момент, когда Совет Безопасности выполнил свой долг, либо продемонстрировал полную неспособность защитить народ Сирии. В любом случае США отреагируют», — сказала американский дипломат.
Она также подтвердила, что Вашингтон призывает СБ ООН возродить независимый механизм расследования обстоятельств предполагаемых химических атак в Сирии. «Мы уже представили и распространили в Совете проект резолюции, которая требует обеспечения неограниченного гуманитарного доступа к населению Думы.
Мы также призываем Совет незамедлительно создать вновь по-настоящему профессиональный и независимый механизм для [расследования] атак с применением химического оружия в Сирии, в том числе имевшей место в эти выходные дни. Мы надеемся, что наши коллеги в Совете присоединятся к нам, как уже было прежде», — отметила Хейли.
В недавнем прошлом существовал Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию (СМР) химатак в Сирии. В конце минувшего года он прекратил свое существование. Россия тогда заявила, что СМР полностью дискредитировал себя.