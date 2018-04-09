Россия запросила открытый брифинг СБ ООН по Ракке 

ООН, 9 апр — РИА Новости. Россия запросила проведение открытого брифинга СБ ООН по итогам оценочной миссии в сирийскую Ракку, ситуацию в которой страны коалиции пытаются «замотать», заявил на заседании Совбеза постпред РФ Василий Небензя.
"Хотел бы воспользоваться случаем, чтобы запросить открытый брифинг Совета Безопасности по итогам оценочной миссии ООН в Ракку и ситуации в лагере Эр-Рукбан. Видим, как члены коалиции пытаются «замотать» решение проблем, вызванных их действиями в Сирии. В частности, по стиранию с лица земли Ракки в ходе ковровых бомбардировок", — отметил он.
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