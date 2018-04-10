Ещё
Небензя увидел «неприемлемые элементы» в проекте резолюции США по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя увидел «неприемлемые элементы» в проекте резолюции США по Сирии 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Вместе с тем, постпред РФ при ООН сообщил, что российская сторона выступает за независимый механим расследования.
Проект резолюции американской стороны по химическим атакам в Сирии содержит «неприемлемые элементы». Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Он содержит некоторые неприемлемые элементы, которые делают его еще хуже», — сообщил он журналистам в ООН.
Также Небензя сообщил, что российская сторона готова принять предложенный ранее делегацией проект резолюции об учреждению нового механизма, связанного с расследованием случаев якобы «применения» химоружия в Сирии.
«В отношении независимого механизма расследования — мы тоже за то, чтобы он был», — заявил Небензя после сообщений о якобы совершении химатаки в сирийской Думе.
Вместе с тем постпред РФ при ООН подчеркнул, что в настоящее время такой проект находится на стадии «готов к голосованию».
«Мы готовы принять его хоть сегодня», — заключил Небензя.
Ранее Небензя предложил экспертам вылететь в Дамаск для расследования «инцидента» в Думе
ТК «Звезда»: последние новости
Небензя предложил экспертам вылететь в Дамаск для расследования «инцидента» в Думе Обстрел авиабазы Т-4 это провокация - глава комитета по безопасности СФ В результате обстрела по Дамаску погибли семь человек
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула обвинение ЦРУ48
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым260
Сын Табакова взбесил народ82
Сбербанк выступил с заявлением513
Россия пообещала США «серьезные последствия»21
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение