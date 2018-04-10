Небензя увидел «неприемлемые элементы» в проекте резолюции США по Сирии

Вместе с тем, постпред РФ при ООН сообщил, что российская сторона выступает за независимый механим расследования.

Проект резолюции американской стороны по химическим атакам в Сирии содержит «неприемлемые элементы». Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Он содержит некоторые неприемлемые элементы, которые делают его еще хуже», — сообщил он журналистам в ООН.

Также Небензя сообщил, что российская сторона готова принять предложенный ранее делегацией проект резолюции об учреждению нового механизма, связанного с расследованием случаев якобы «применения» химоружия в Сирии.

«В отношении независимого механизма расследования — мы тоже за то, чтобы он был», — заявил Небензя после сообщений о якобы совершении химатаки в сирийской Думе

Вместе с тем постпред РФ при ООН подчеркнул, что в настоящее время такой проект находится на стадии «готов к голосованию».

«Мы готовы принять его хоть сегодня», — заключил Небензя.