Небензя рассказал о «химическом сериале» в Сирии

"Начавшийся в 2013 году «химический сериал» нам продолжают демонстрировать с таким расчетом, чтобы каждая новая серия перекрывала своим резонансом предыдущую", — сообщил российский постпред.

По его словам, «внешние спонсоры в лице ведущих западных стран готовы были (схватиться) за любую соломинку, чтобы сохранить хотя бы небольшой очаг террористического сопротивления на расстоянии выстрела от сирийской столицы, чтобы боевики и дальше могли терроризировать простых жителей, отнимать у них еду и выпрашивать у международного сообщества гуманитарную помощь».

"Шестого апреля новые главари группировки «Джейш-аль-Ислам»* по наущению своих покровителей сорвали эвакуацию четвертой партии боевиков из Думы и возобновили ракетно-минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска . По официальным данным, погибли 8 и пострадали 37 мирных жителей. К сожалению, мы не увидели заявления западных столиц, осуждающих обстрелы исторической части Дамаска", — сказал Небензя, выступая на заседании СБ ООН

На следующий день, отметил дипломат, «боевики обвинили сирийские власти в сбросе бочковых бомб с отравляющими веществами, путались при этом в версиях, называя то хлор, то зарин, то смесь отравляющих газов».

По его словам, слухи были мгновенно подхвачены «Белыми касками», которые «финансируются западными столицами» и действуют «под фальшивыми личинами спасателей».

"Не мене оперативно эти сообщения перекочевали в СМИ. Вынуждены еще раз сказать, что у многих из этих сомнительных оппозиционных структур имеется точный список электронных адресов представителей членов СБ ООН. Из чего следует, что некоторые наши коллеги безответственно относясь к своему статусу, сливают чувствительную информацию своим протеже", — подчеркнул Небензя.

*Запрещенная в России террористическая организация.