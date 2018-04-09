Российские врачи не нашли признаков химического отравления у жителей сирийской Думы

Военные врачи российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии не обнаружили у пациентов больницы в городе Дума (Восточная Гута) признаков химического отравления. Ранее западные страны сообщили о химической атаке, в результате которой погибли десятки человек, и возложили ответственность за произошедшее на режим Башара Асада

"Военные врачи Центра по примирению враждующих сторон посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ", — приводит заявление российских специалистов агентство

Начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко , в свою очередь, назвал подделкой опубликованные правозащитниками в соцсетях фотографии с жертвами химической атаки в Думе. «Все обвинения „Белых касок“, а также распространяемые ими в социальных сетях фотографии и видео с якобы жертвами химической атаки — не более чем очередная фальшивка и попытка сорвать достигнутое перемирие», — подчеркнул он (цитата по ТАСС ).

О химической атаке в контролируемом группировкой "Джейш аль-Ислам" сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте, в 10 км от Дамаска , сообщили 7 апреля сразу несколько неправительственных организаций, включая сирийскую гуманитарную организацию «Белые каски», которая известна своей непримиримой позицией по отношению к правительству президента Сирии Башара Асада.

"В результате атаки задохнулись 70 человек, еще несколько сотен находятся в критическом состоянии", — заявил глава «Белых касок» Раид ас-Салех. По его версии, бомбу с нервно-паралитическим газом зарин сбросил вертолет сирийских ВВС. В ряде других сообщений также говорилось о применении бомбы с хлором. Неправительственные организации, поддерживающие сирийскую оппозицию, разместили в Сети шокирующие фото— и видеоматериалы с места трагедии.

Думу за день покинули более трех тысяч боевиков «Джейш аль-Ислам»

Министерство обороны РФ также объявило о том, что Центр по примирению враждующих сторон за минувшие сутки организовал вывод 3005 боевиков и членов их семей из Думы. В российском военном ведомстве уточнили, что в ходе переговоров с боевиками в городе удалось освободить 56 заложников. «Все они (боевики — Прим. NEWSru.com ) на автобусах, в сопровождении патрульных машин служб безопасности Сирийской Арабской Республики и карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца отправляются на север провинции Алеппо», — добавили в Минобороны.

Главным требованием российской стороны к лидерам «Джейш аль-Ислам» является освобождение удерживаемых боевиками заложников. Российские военные также подчеркнули, что боевые действия в Думе благодаря переговорам не ведутся уже вторые сутки.

Ранее в Минобороны

заявляли

о том, что боевики из группировки «Джейш аль-Ислам» начали покидать Думу. В ночь на 9 апреля сообщалось о том, что первые автобусы с экстремистами и членами их семей уже покинули населенный пункт и пересекли пункт пропуска в районе Мухайям аль-Вафедин.

В субботу, 7 апреля, в Минобороны РФ сообщили о бунте среди боевиков в Думе и срыве перемирия в этом городе — одном из последних оплотов экстремистов в регионе Восточная Гута. Евтушенко тогда рассказал о том, что бывшие главари «Джейш аль-Ислам» были убиты, а новые сорвали перемирие.

Город Дума — последний оплот боевиков в сирийской Восточной Гуте. Российские военные на протяжении последней недели сообщали о планах по вывозу групп боевиков с семьями из Думы и переговорах о переходе этого города под контроль правительства Сирии.