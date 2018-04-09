Небензя допустил переход боевиков в силовые структуры Сирии после амнистии

По словам российского постпреда, при освобождении Восточной Гуты «с лидерами вооруженных группировок велись сложнейшие переговоры», и «в результате многие из них покинули оккупируемый ими район при полном соблюдении гарантий их безопасности».

"Другие предпочли урегулировать свой статус с сирийскими властями. Благодаря президентской амнистии они теперь смогут вернуться к мирной жизни, а в последствии, не исключаем, влиться в состав силовых структур Сирии ", — сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН

Он пояснил, что «речь идет о реализации ооновского принципа демобилизации, разоружения и реинтеграции».

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