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Небензя допустил переход боевиков в силовые структуры Сирии после амнистии
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Небензя допустил переход боевиков в силовые структуры Сирии после амнистии 

РИА Новости 1 час назад
ООН, 9 апр — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не исключил, что ряд сирийских боевиков после амнистии и реабилитации смогут влиться в силовые подразделения САР.
По словам российского постпреда, при освобождении Восточной Гуты «с лидерами вооруженных группировок велись сложнейшие переговоры», и «в результате многие из них покинули оккупируемый ими район при полном соблюдении гарантий их безопасности».
"Другие предпочли урегулировать свой статус с сирийскими властями. Благодаря президентской амнистии они теперь смогут вернуться к мирной жизни, а в последствии, не исключаем, влиться в состав силовых структур Сирии", — сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
Он пояснил, что «речь идет о реализации ооновского принципа демобилизации, разоружения и реинтеграции».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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