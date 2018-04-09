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Военные США сообщили об убийстве одного из лидеров ИГИЛ* в Афганистане
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Военные США сообщили об убийстве одного из лидеров ИГИЛ* в Афганистане 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Служащие американской армии сообщили об убийстве Кари Хикматуллы, известного под позывным IS‐K, которого считают одним из главарей ИГИЛ* в северной части Афганистана. Хикматулла, ранее возглавлявший сообщество исламистов в Узбекистане, присоединился к ИГИЛ после того как лидеров движения Талибан* уличили в сокрытии смерти Муллы Омара.
Представители спецподразделения НАТО отметили, что Хикматулла был убит вместе с одним из своих охранников авиаударом в провинции Фарьяб.
Они также раскрыли детали агентурной сети, которая занималась переправкой сторонников террористической группировки из Центральной Азии в Афганистан. Согласно разведке, Хикматулла занимал в этой цепочке главенствующее положение. Оперативники выслеживали главу ячейки с 2014 года.
*Террористические организации, запрещенные на территории РФ.
Несмотря на значительные победы коалиции государств, объединившихся в борьбе с терроризмом, ИГИЛ продолжает действовать на территории нескольких государств Центральной Азии и Ближнего Востока. Ранее сегодня вооруженные формирования террористов нанесли удар по сирийской авиабазе.
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