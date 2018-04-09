Вице-премьер Турции заявил о фото— и видеосвидетельствах применения химоружия на территории Сирии

По мнению вице-премьерв Турции Бекира Боздага, правительство Турции решительно осуждает действия сирийских властей, допускающих применение химоружия в стране.

— Есть новости, изображения и видеоматериалы об использовании химического оружия сирийским правительством и гибели большого числа мирных жителей. Мы решительно осуждаем сирийское правительство за эту жестокость и преступность против человечества, — написал в микроблоге Боздаг.

1) Suriye Doğu Guta Duma’da, Suriye yönetimine bağlı güçlerce kimyasal silah kullanıldığı ve çok sayıda sivilin öldüğüne dair haberler, görüntüler ve açıklamalar bulunmaktadır. Bu vahşetten ve insanlık suçu saldırıdan dolayı Suriye yönetimini şiddetle kınıyoruz.

— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 8 апреля 2018 г.

В серии твитов на тему химатаки, господин Боздаг заявляет, что это не первый случай применения химоружия в Сирии. Первый раз это прошло безнаказанно для правительства, но теперь молчать нельзя. Сирийские власти ответственны за гибель людей.

— С этой атакой сирийский режим вновь проигнорировал международные конвенции, запрещающие использование химического оружия, международное право и решения Совета Безопасности ООН . Предыдущее нападение было безответным, и режим поощрял эти действия. Химическая атака сирийского правительства на этот раз не будет безнаказанной. В противном случае, международные соглашения, международное право и международные организации не имеют никакого значения, — заявил вице-премьер.

На брифинге Боздаг заявил, что по данному вопросу Россия и США выступают с противоположных фронтов, а Сирия может стать жертвой соперничества двух держав.