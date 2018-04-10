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Эрдоган: виновные в массовых убийствах в Восточной Гуте «дорого заплатят»
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Эрдоган: виновные в массовых убийствах в Восточной Гуте «дорого заплатят» 

РИА Новости 10 апреля 2018
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 10 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что виновные в массовых убийствах в сирийских Восточной Гуте и Думе заплатят высокую цену, при этом он воздержался от определения «химическая атака» и обвинений в адрес Дамаска.
"Я проклинаю тех, кто устроил эти нападения в Восточной Гуте и Думе. Кто бы это ни сделал, они дорого заплатят", — сказал Эрдоган, выступая перед депутатами парламента от правящей Партии справедливости и развития.
Он добавил, что турецкие ВС в ходе операции в сирийском Африне «нейтрализовали 4071 террориста».
Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Трамп заявил, что у Вашингтона есть много военных вариантов ответа на якобы имевшую место химическую атаку в Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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