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Небензя: Постановочный характер инцидента в Сирии не вызывает сомнения
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Небензя: Постановочный характер инцидента в Сирии не вызывает сомнения 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
«Траектория предполагаемого попадания бомбы неестественна. Она пробила крышу и спокойно улеглась на деревянную кровать, нисколько ее не повредив. Ясно, что ее туда положили при подготовке к съемке», — отметил Небензя.
Обратил он и внимание на то, что провокация в Думе произошла сразу после того, как американская делегация в Совете Безопасности получила указание созвать 9 апреля экспертные консультации по своему проекту резолюции по расследованию инцидентов с химическим оружием.
"В этих мутных обстоятельствах, конечно, надо разбираться. Но разбираться честно, объективно и беспристрастно, не пренебрегая принципом презумпции невиновности, и ни в коем случае не предрешая ход расследования", — подчеркнул постпред РФ.
Он призвал экспертов Организации по запрещению химического оружия провести свое расследование.
"Пусть ОЗХО немедленно, завтра же, вылетает в Дамаск. Там сирийскими властями и российскими военными ей будут обеспечены условия для выезда на место предполагаемого инцидента и ознакомления с ситуацией", — заявил дипломат.
По его словам, «провокация в Думе до боли напоминает прошлогодний инцидент в Хан-Шейхуне». «Объединяющим моментом является спланированный характер акций», — заявил Небензя, напомнив о массированном ударе по авиабазе Шайрат, нанесенном американскими военными, не имевшими никаких доказательств. И в этот раз в Вашингтоне, Лондоне и Париже поспешили возложить вину на правительство Сирии, а также на Россию и Иран.
"Правительства США, Великобритании и Франции без каких-либо оснований и не задумываясь о последствиях ведут конфронтационную линию по отношению к России и Сирии и подталкивает к этому других. Используется широкий арсенал методов: клевета, оскорбления, воинственная риторика, шантаж, санкции и угрозы применить силу против суверенного государства, беспардонно грозят России", — отметил Небензя.
По его мнению, «тон, которым это делается, перешел границы допустимого». «Даже во время холодной войны такого хамства к моей стране ваши предшественники не позволяли», — отметил постпред. Выступая на заседании СБ ООН, Небензя обвинил страны Запада в поддержке террористов в Сирии для свержения правительства этой страны.
"Поддерживаемые внешними спонсорами террористы и экстремисты терпят в Сирии поражение. Напомню, речь идет о тех террористах и экстремистах, которых вы оснащали, финансировали и забрасывали в эту страну для смены законного правительства. Теперь понятно, почему это вызывает истерику у тех, кто инвестировал в эти темные силы политический и материальный капитал", — заявил дипломат.
К необходимости тщательно расследовать инцидент призвал и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
"Некоторые государства выражали подозрение, что правительство Сирии ответственно за эту предположительную химическую атаку. Но другие государства, в том числе правительство Сирии, поставили под вопрос достоверность этих обвинений и заявили, что атаки были постановочными или являлись провокацией. Мой комментарий: еще одна причина для тщательного, независимого расследования", — приводит его слова РИА Новости.
Де Мистура призвал все стороны «проявить сдержанность, избежать дальнейшей эскалации и конфронтации». Ранее российского Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что его представители не нашли никаких следов использования отравляющих веществ.
"Военные врачи Центра по примирению враждующих сторон посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ, — говорится в официальном сообщении Центра. — Все это еще раз доказывает, что никакого химического оружия в сирийском городе Дума, как заявили «белые каски», не применялось".
Распространенные ими в социальных сетях фотографии в Центре назвали фальшивкой.
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