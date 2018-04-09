Госдеп: США консультируются с партнерами за рубежом в связи с инцидентом в Думе

ВАШИНГТОН, 9 апреля. / ТАСС /. США тесно консультируются с зарубежными союзниками и партнерами, чтобы выработать ответные меры на предполагаемое применение химического оружия в населенном пункте Дума Сирии . Об этом заявила в понедельник корр. ТАСС официальный представитель Госдепартамента

"Президент [США Дональд Трамп ] и его команда, занимающаяся вопросами национальной безопасности, тесно консультируются с союзниками и партнерами, чтобы определить надлежащий ответ", — подчеркнула сотрудник американского внешнеполитического ведомства . Ссылаясь на высказывания Трампа, она заявила, что «у этого зверства будут последствия». «Мы призываем всех членов международного сообщества обмениваться всей информацией, касающейся нынешней атаки, и привлечь к ответственности как тех, кто применял это ужасающее оружие, так и их спонсоров», — сказала американский дипломат.

Как она при этом подтвердила, Вашингтон продолжает считать, что в Думе 7 апреля имело место использование боевых отравляющих веществ «сирийским режимом против мирных граждан». Случившееся в Думе «также демонстрирует, что Россия предала свои обязательства гарантировать завершение реализации программы сирийского режима по созданию химического оружия, а также его применения», утверждала представитель Госдепартамента. «Как заявлял президент [Трамп], — добавила она, — Россия и иранский режим тоже несут ответственность за эти зверства, поскольку сирийский режим не смог бы предпринять такие действия без материальной поддержки со стороны России и Ирана ».

С точки зрения сотрудника Госдепартамента, международное сообщество должно незамедлительно отреагировать на произошедшее в Думе, откуда «силы режима пытаются выбить оппозицию». «США призывают сирийский режим и Россию открыть район Восточной Гуты, в том числе Думы, для доставки

медицинской помощи и доступа международных наблюдателей», — сказала дипломат.

Выводы Вашингтона по поводу событий в Думе она обосновала «большим числом доступных общественности отчетов» о якобы имевшем место применении химоружия, которые, согласно позиции США, соответствуют прежней модели поведения властей Сирии. Кроме того, «симптомы жертв в Думе, о которых сообщали заслуживающие доверия медики— профессионалы, а также видимые на фотографиях и видеозаписях, размещенных в социальных сетях, соотносятся с последствиями применения какого-то типа удушающего вещества или газа нервно-паралитического действия», полагает дипломат.