Ещё
Де Мистура после удара по сирийской базе призвал стороны избегать эскалации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Де Мистура после удара по сирийской базе призвал стороны избегать эскалации 

РИА Новости 1 час назад
ООН, 9 апр — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на фоне последних событий — удара по сирийской авиабазе в провинции Хомс — призвал все стороны конфликта избегать дальнейшей эскалации и конфронтации.
"Призываем все стороны проявить сдержанность, избежать дальнейшей эскалации и конфронтации", — сказал он, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые.
Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты. Израиль пока никак не прокомментировал сообщение российского оборонного ведомства.
Политическое руководство Израиля и армейское командование страны не подтверждают и не опровергают причастность к удару по аэродрому «Тифор» (Т-4), который два месяца назад уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два. Глава Белого дома пообещал наказать виновных, не исключив ответственность за произошедшее президента России Владимира Путина.
Запад обвиняет Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.
В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Вице-премьер Турции рассказал, когда военные выйдут из Африна Россия запросила открытый брифинг СБ ООН по Ракке Небензя сравнил "химатаку" в Думе с произошедшим в Хан-Шейхуне
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым91
Сын Табакова взбесил народ78
Сбербанк выступил с заявлением498
Руководители Генштабов РФ и НАТО готовятся к встрече249
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1304
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение