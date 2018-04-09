Первые автобусы с боевиками покинули сирийскую Думу

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Число жертв удара Израиля по авиабазе в Сирии достигло трех человек

США вновь внесли в Совбез ООН резолюцию по расследованию химатак в Сирии

В Восточную Гуту вернулись более 55 тысяч мирных жителей