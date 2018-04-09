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Первые автобусы с боевиками покинули сирийскую Думу
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Первые автобусы с боевиками покинули сирийскую Думу 

РИА Новости 21 час назад
РИА НОВОСТИ. ПЕРВЫЕ АВТОБУСЫ С БОЕВИКАМИ "ДЖЕЙШ АЛЬ-ИСЛАМ" И ЧЛЕНАМИ ИХ СЕМЕЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ СИРИЙСКОЙ ДУМЫ (ВОСТОЧНАЯ ГУТА) — МИНОБОРОНЫ РОССИИ
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