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ООН: с начала года свои дома в Сирии покинули около 700 тыс. человек
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ООН: с начала года свои дома в Сирии покинули около 700 тыс. человек 

ТАСС 39 минут назад
ЖЕНЕВА, 10 апреля. /ТАСС/. Около 700 тыс. человек покинули с начала 2018 года свои дома в Сирии вследствие боевых действий. Сейчас более половины сирийцев — это беженцы и перемещенные лица, заявил в распространенном во вторник заявлении региональный координатор ООН по сирийскому кризису Панос Мумцис. Он призвал обеспечить защиту гражданскому населению страны.
"Я глубоко обеспокоен продолжающимся массовым перемещением вследствие боевых действий в стране почти 700 тыс. сирийцев с начала года", — отметил он. Мумцис напомнил, что внутри Сирии насчитывается 6,5 млн перемещенных лиц, еще 5,6 млн нашли приют в соседних государствах. «Более половины населения Сирии на настоящий момент является перемещенным, и оно нуждается в гуманитарной помощи и защите», — подчеркнул координатор.
В северо-западной части провинции Идлиб, продолжил Мумцис, вследствие недавних военных операций свои дома покинули, согласно поступившим сообщениям, более 400 тыс. человек. Еще более 133 тыс. сирийцев стали перемещенными лицами из-за боев в Восточной Гуте.
По словам Мумциса, он «глубоко обеспокоен ужасающими утверждениями о том, что химическое оружие было применено против гражданского населения в Думе». «Хотя ООН не в состоянии проверить эти сообщения, любое использование химического оружия, если это подтвердится, является отвратительным действием и требует тщательного расследования», — отметил координатор. Защита мирных жителей «должна оставаться в центре наших усилий», подчеркнул он.
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