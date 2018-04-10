ООН: с начала года свои дома в Сирии покинули около 700 тыс. человек

ЖЕНЕВА, 10 апреля. / ТАСС /. Около 700 тыс. человек покинули с начала 2018 года свои дома в Сирии вследствие боевых действий. Сейчас более половины сирийцев — это беженцы и перемещенные лица, заявил в распространенном во вторник заявлении региональный координатор ООН по сирийскому кризису Панос Мумцис. Он призвал обеспечить защиту гражданскому населению страны.

"Я глубоко обеспокоен продолжающимся массовым перемещением вследствие боевых действий в стране почти 700 тыс. сирийцев с начала года", — отметил он. Мумцис напомнил, что внутри Сирии насчитывается 6,5 млн перемещенных лиц, еще 5,6 млн нашли приют в соседних государствах. «Более половины населения Сирии на настоящий момент является перемещенным, и оно нуждается в гуманитарной помощи и защите», — подчеркнул координатор.

В северо-западной части провинции Идлиб , продолжил Мумцис, вследствие недавних военных операций свои дома покинули, согласно поступившим сообщениям, более 400 тыс. человек. Еще более 133 тыс. сирийцев стали перемещенными лицами из-за боев в Восточной Гуте.