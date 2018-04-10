В МИД опровергли угрозу прямого столкновения России и США в Сирии

Михаил Богданов. В ситуации, сложившейся в Сирии , должен восторжествовать разум, утверждает спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД

Он подчеркнул, что угрозы прямого военного столкновения России США в Сирии нет. «Думаю, что разум должен восторжествовать над безумием», — приводит его слова "Интерфакс"

Кроме того, Богданов намерен 10 апреля встретиться с послом Израиля Москве , чтобы обсудить ситуацию в Сирии, в том числе, нанесённые ранее Израилем авиаудары по аэродрому Т-4.

"Как складывается обстановка в Сирии, в секторе Газа, двусторонние контакты. Мы заинтересованы в таком диалоге, потому что динамика событий на Ближнем Востоке очень высокая", — сказал он.

Перед этим Вашингтон несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, ещё за несколько часов до заседания Совбеза распространил свой обновленный вариант резолюции с осуждением применения химоружия в сирийском городе Дума. По данным газеты Wall Street Journal, через несколько дней в Средиземном море может оказаться второй эсминец ВМС США. Сейчас у берегов Сирии находится Donald Cook, на борту которого несколько десятков «Томагавков».