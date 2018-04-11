Трамп взял 48 часов — и они почти истекли

Вероятные инструменты американской атаки называет портал National Interest. Во-первых, это крылатые ракеты «Томагавк». Ими вооружены сразу два американских эсминца в Средиземном море: «Портер» и « Дональд Кук » — с одного из них были запущены полсотни «Томагавков», прилетевшие в прошлом году на сирийскую базу Шайрат.

Руслан Пухов директор Центра анализа стратегий и технологий, член общественного совета при Минобороны России «Наш контингент в Сирии чрезвычайно ограничен. Системы С-300 и С-400 не работают по крылатым ракетам, они созданы для того чтобы работать по самолетам. Учитывая, что крылатые ракеты летят, огибая рельеф местности, я думаю, шанс, что значительное количество будет перехвачено, крайне небольшой. Это плохая новость. А из хороших новостей — я все-таки не думаю, что они будут наносить удары по базе Хмеймим. Я думаю, если они и решат наносить, это будут какие-то удаленные базы. Это же политическая демонстрация, что Америка — „великая страна“. Полагаю, история будет в значительной степени напоминать символические удары израильтян по одной из баз, где были иранские военнослужащие. Или же как когда год назад наносили удар по базе Шайрат, на которой был наш персонал, но американцы нас предупредили за несколько часов, и мы смогли наших людей вывести».

По данным экспертов National Interest, США также могут применить самолеты-невидимки B-2 Spirit или F-22 Raptor. Как утверждается, российские радары умеют замечать такие цели, но фиксировать их «с оружейной точностью» пока не способны.

Подтвердить эту информацию не представляется возможным. Однако, вне зависимости от оборонительных возможностей России в масштабах всей Сирии, защитить свои базы мы можем — и сможем ответить в случае атаки на них, продолжает военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин

Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке «Для определенных видов ракет нужны определенные системы ПВО и ПРО. У России есть не только С-300 и С-400, есть „Панцирь-С1“. Около 70 машин „Панцирь-С1“ есть в Сирии. Если будут атаковать крылатыми ракетами объекты, на которых находятся российские военнослужащие, то мы будем сбивать эти „Томагавки“ именно при помощи „Панциря“. Во-первых, потому что „Томагавк“ летит достаточно низко и скорость его дозвуковая, то есть если его вовремя обнаружить, то его элементарно сбить ракетами или пушками „Панцирь“. Надо помнить, что у России в Сирии есть системы береговой обороны, такие, как „Бал“ и „Бастион“, и они стреляют на расстояние от 300 до 600 километров. И мы можем запросто потопить любой американский эсминец. У России есть крылатые ракеты „Калибр“, которыми тоже можно наносить удары по американской группировке и по американским базам на территории Сирии. Так что я не думаю, что американцы готовы пожертвовать своими людьми для того, чтобы продемонстрировать всему миру свои амбиции и свои понты, скажем так».

Особую опасность с точки зрения эскалации конфликта представляют комплексы «Бастион» — но не российские, а сирийские. В 2011 году источники «Интерфакса» сообщали, что Москва поставила как минимум два «Бастиона» Дамаску . Если в сторону американских эсминцев полетят ракеты «Яхонт» российского производства, Москве может быть сложно объяснить, что Асад действовал по собственной инициативе.

Учитывать стоит и географию конфликта. Российские базы и силы сконцентрированы в районе Латакии на побережье в северо-западной части Сирии. Дамаск, город на юго-западе Сирии, отделен от берега Ливаном — и именно в районе столицы находятся военные базы, которые Stratfor называет вероятными целями удара США, если американские ракеты не будут даже пролетать над российскими базами, что несколько снижает риск эскалации.

В целом, как сообщают источники американских СМИ и аналитики, безопасность российских военнослужащих — чуть ли не главная забота Пентагона . Гибель российских военных станет для Вашингтона огромной политической издержкой и может вынудить Кремль отвечать. Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов предупредил, что в случае угрозы для российских военных, ее источники будут уничтожаться — а это могут быть и американские эсминцы.

Наконец, нельзя забывать, кто возглавляет Соединенные Штаты Америки. Трамп не отличается пунктуальностью и точностью формулировок, а значит, сегодня вечером, по окончании срока в 48 часов, никакого решения может и не последовать. Комментирует независимый аналитик из Израиля Александр Этерман:

Александр Этерман независимый аналитик из Израиля «Когда он говорит „48 часов“, он вообще что-нибудь имеет в виду или нет? Потому что его интеллектуальное и вербальное искусство уже доказаны. Совершенно не факт, что когда он говорит „48 часов“, он имеет ввиду два дня. На самом деле, на эту тему уже диссертации написаны — как читать вот эти его простые утверждения. Хотя, в общем, это, конечно, неприлично — либо не говори публично, либо делай. На этом посту как-то не очень красиво словами бросаться. Ну, он скажет, что имел в виду 48 часов, а потом, когда его спросят, — „принять решение“ или „начать подготовку“. Знаете, все что угодно. Он не это сказал, но, скорее всего, это не будет исполнено».

Как пишет National Interest, это без преувеличения самый напряженный момент в отношениях России и США со времен Карибского кризиса, однако Запад продолжает действовать в привычной парадигме борьбы с непокорными режимами или терроризмом. В зависимости от действий всех игроков в ближайшие дни и часы, портал приводит два варианта развития событий. Либо мир ждет полная катастрофа — прямой конфликт между Россией и США. Либо, как надеются эксперты издания, кризис позволит обеим сторонам вспомнить науку предотвращения конфликтов между ядерными державами, подрасти и не допускать таких ситуаций в дальнейшем.