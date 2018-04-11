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США могут применить крылатые ракеты Tomahawk при ударе по Сирии
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США могут применить крылатые ракеты Tomahawk при ударе по Сирии 

Rambler News Service 23 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
США могут применить для удара по Сирии крылатые ракеты морского базирования Tomahawk, а также ракеты класса «воздух — земля» AGM-86C, которыми вооружен тяжелый бомбардировщик B-52, пишет The National Interest.
Американские крылатые ракеты летят на чрезвычайно низкой высоте, что позволяет им «спрятаться» от наземных радиолокационных станций. Издание полагает, что это позволит им обойти российские системы ПРО и ПВО С-400 и С-300В4.
США также смогут использовать боевые самолеты с низким уровнем демаскирующих признаков (стелс), такие как стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit и многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor. NI утверждает, что российские системы С-400 и С-300В4 смогут их обнаружить, однако вряд ли будут способны их сбить.
В случае атаки по российским базам в Сирии Москва нанесет ответный удар, и возможно не только по военным объектам в США на Ближнем Востоке, но и в Европе, считает издание. Для этого Вооруженные силы России могут использовать крылатые ракеты морского базирования «Калибр», а также ракеты класса «воздух — земля» X-101, которыми вооружены стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.
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