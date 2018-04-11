США могут применить крылатые ракеты Tomahawk при ударе по Сирии

Американские крылатые ракеты летят на чрезвычайно низкой высоте, что позволяет им «спрятаться» от наземных радиолокационных станций. Издание полагает, что это позволит им обойти российские системы ПРО и ПВО С-400 и С-300В4.

США также смогут использовать боевые самолеты с низким уровнем демаскирующих признаков (стелс), такие как стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit и многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor. NI утверждает, что российские системы С-400 и С-300В4 смогут их обнаружить, однако вряд ли будут способны их сбить.