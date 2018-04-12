Обзор инопрессы. Американский эксперт советует опасаться российского оружия

В связи с ситуацией в Сирии серию статей на военную тематику публикует The National Interest : «Напряженность между Вашингтоном и Москвой нарастает из-за угрозы Трампа запустить по Сирии „новые и умные“ ракеты», «Трамп готовится к военным действиям против Асада», «Как Россия и Америка могут развязать войну из-за Сирии», «Почему американский удар может перерасти в более широкую войну», «Опасная игра Дональда Трампа с Сирией», «Великая держава идет на конфронтацию, чтобы получить на несколько дней положительные новости для Белого дома», «Сможет ли Россия сбить американские ракеты над Сирией» — это лишь некоторые из заголовков.

Издание сочло необходимым обновить уже публиковавшуюся статью о пяти видах российского оружия, которых следует опасаться НАТО . Сотрудник Паттерсоновской школы дипломатии и международной торговли Роберт Фарли обращает внимание на то, что западные военные технологии не были испытаны в вооруженных конфликтах высокой интенсивности против сильного противника. Можно только предполагать, насколько эффективно будет действовать НАТО против решительного и хорошо обученного врага, имеющего относительно современные технологии.

Недавние события на Украине и в Сирии впервые после «холодной войны» указывают на опасность прямого конфликта с Россией. Если дипломатия провалится, а политика подтолкнет альянс к войне, ему более всего стоит опасаться следующих российских вооружений: баллистические ракеты «Искандер», способные поражать цели НАТО с высокой точностью, истребители Су-27 и его модификации (российские ВКС разработали тактику, позволяющую эффективно использовать их против американских самолетов-невидимок пятого поколения), зенитно-ракетные комплексы С-400, способные успешно подавить натовское господство в воздухе, подводные лодки класса «Акула».

Последним эксперт называет российский спецназ — не оружие в техническом смысле, но одно из самых эффективных средств в российском арсенале. Спецназовцы будут играть важную роль в любом конфликте с НАТО — возможно, даже до того, как альянс осознает, что этот конфликт начался.