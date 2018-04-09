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Сирийскую Думу через гумкоридор покинули более трех тысяч боевиков
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Сирийскую Думу через гумкоридор покинули более трех тысяч боевиков 

РИА Новости 51 минуту назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Всего более трех тысяч боевиков покинули сирийский город Дума через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин, сообщил на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Евтушенко.
"Со вчерашнего вечера осуществляется вывод боевиков и членов их семей из города Дума через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. К настоящему времени вышло 3005 боевиков и членов их семей", — сообщил Евтушенко журналистам.
Как добавил Евтушенко, они в сопровождении патрульных машин служб безопасности САР и карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца, на автобусах были отправлены на север провинции Алеппо.
Также Евтушенко подчеркнул, что Центр по примирению совместно с правительством Сирии оказывает поддержку мирным жителям населенных пунктов Восточной Гуты, недавно освобожденных от боевиков, работа по нормализации гуманитарной ситуации ведется и в других районах САР. По его словам, российские военные врачи в Сирии за сутки оказали медицинскую помощь 108 сирийцам, в том числе 33 детям.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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