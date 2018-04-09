Сирийскую Думу через гумкоридор покинули более трех тысяч боевиков

"Со вчерашнего вечера осуществляется вывод боевиков и членов их семей из города Дума через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. К настоящему времени вышло 3005 боевиков и членов их семей", — сообщил Евтушенко журналистам.

Как добавил Евтушенко, они в сопровождении патрульных машин служб безопасности САР и карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца, на автобусах были отправлены на север провинции Алеппо.

Также Евтушенко подчеркнул, что Центр по примирению совместно с правительством Сирии оказывает поддержку мирным жителям населенных пунктов Восточной Гуты, недавно освобожденных от боевиков, работа по нормализации гуманитарной ситуации ведется и в других районах САР. По его словам, российские военные врачи в Сирии за сутки оказали медицинскую помощь 108 сирийцам, в том числе 33 детям.

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