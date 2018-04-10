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Из сирийской Думы за сутки вывели более 3,6 тысячи боевиков и их семей
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Из сирийской Думы за сутки вывели более 3,6 тысячи боевиков и их семей 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более 3,6 тысячи боевиков и членов их семей были выведены за сутки из Думы в Восточной Гуте, их перевезли на автобусах на север провинции Алеппо, сообщает Минобороны России.
Согласно сообщению, за истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» было выведено 3 627 боевиков и членов их семей. Они перевезены на 70 автобусах на север провинции Алеппо.
"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 161 207 человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Колонны также сопровождались представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
В российском военном ведомстве также добавили, что наблюдать за выводом боевиков и членов их семей можно на официальном сайте Минобороны РФ в режиме реального времени. Обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия прекращены, добавили в ведомстве.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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