Ещё
Иран предложил РЖД электрифицировать железную дорогу длиной 3 тыс. км
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран предложил РЖД электрифицировать железную дорогу длиной 3 тыс. км 

Говорит Москва 1 час назад
По его словам, на встрече в Тегеране иранская сторона предложила РЖД расширить сотрудничество.
В понедельник состоялся официальный визит в Иран делегации Государственной думы во главе с Вячеславом Володиным. В составе российской делегации — представители госкомпаний и профильных министерств.
Говорит Москва: последние новости
Сотрудники Центра по примирению не нашли следов применения химоружия в сирийской Думе Минобороны России запросило Израиль о причинах удара по сирийскому аэродрому Центр по примирению: боевые действия в сирийской Думе не ведутся уже вторые сутки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением457
Сын Табакова взбесил народ56
Дело Скрипаля завернуло в Сирию210
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1184
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня65
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение