В Сирии ответили на ракетный удар по своей авиабазе

Сирия обвинила Израиль в ракетной атаке на свой военный аэродром Тифор (Т4). В заявлении МИД страны говорится, что удар был нанесён из-за успешных действий правительственной армии в борьбе с террористическими группировками в Восточной Гуте. В связи с этим Дамаск отметил, что оставляет за собой право на любые меры по защите своих граждан. Внешнеполитическое ведомство Ирана поддержало сирийские власти, выдвинув своё объяснение произошедшему. По мнению представителей министерства, Израиль атаковал авиабазу, так как хотел отвлечь внимание общественности от протестов в секторе Газа. Однако в самом Израиле свою причастность к удару не комментируют.

Дамаск считает Израиль ответственным за ракетный удар по военной авиабазе Тифор (Т4) в провинции Хомс . При этом сирийский власти связывают эту атаку с успехом правительственной армии Сирии в борьбе с террористическими группировками в Восточной Гуте.

«Израильская агрессия стала ответом на успехи, достигнутые сирийской армией в изгнании террористических группировок из региона Восточная Гута на подступах к Дамаску», — цитирует ТАСС послание МИД Сирии, направленное в Совбез ООН.

В нём также говорится, что Израиль решается на подобные вылазки исключительно благодаря поддержке Соединённых Штатов . В связи с этим в ведомстве подчеркнули, что власти страны намерены защищать своих граждан любыми возможными способами.

«Сирия заявляет, что без колебаний воспользуется правом защищать свою территорию, население и суверенитет любым способом, согласно уставу ООН и международному праву», — следует из заявления.

Помимо этого, Дамаск призвал ООН повлиять на Израиль с тем, чтобы тот прекратил свои нападения.

На территорию не заходили

Отметим, что ранее обвинения в адрес Израиля выдвинуло и Министерство обороны России . По информации ведомства, всего было запущено восемь управляемых ракет.

«9 апреля в период с 03:25 по 03:53 мск два самолёта F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что пять ракет были уничтожены подразделениями вооружённых сил САР, ещё три достигли западной части аэродрома. Никто из российских советников в Сирии не пострадал, уточнили в военном ведомстве.

Израиль отказался комментировать произошедшее. Несмотря на это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва общается с Тель-Авивом по поводу инцидента.

«Безусловно, это является поводом для нашей обеспокоенности, и по соответствующим каналам общение с израильской стороной ведётся», — подчеркнул Песков.

В то же время он отметил, что президент России Владимир Путин не связывался с израильскими коллегами в связи с авиаударом, уточнив, что контактов на уровне администраций также не было.

Не первая атака

Напомним, та же авиабаза Т4 подвергалась атаке в феврале нынешнего года. Она стала одним из 12 объектов для удара израильских ВВС, командование которых утверждало, что именно оттуда был запущен иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство еврейского государства.

При этом Иран тогда опроверг нахождение своих БПЛА на территории Сирии.

«Заявления о полёте иранского беспилотника… слишком смехотворны, чтобы отвечать на них, потому что от Ирана в Сирии присутствуют только военные советники по просьбе законного и конституционного правительства», — говорил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми 10 февраля.

Своя версия

Иран поддержал Сирию. В МИД страны подчеркнули, что считают атаку на Тифор нарушением международного права.

«Мы решительно осуждаем эту агрессию и заявляем, что она является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также всех международных законов и норм, только усугубляя и без того критическую ситуацию как в Сирии, так и в регионе», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

При этом иранское министерство считает, что поводом для нападения израильтянами послужили события в секторе Газа. По мнению официального представителя МИД Бахрама Гасеми, Израиль «пытается отвлечь общественное мнение от трагедии в секторе Газа, в результате которой погибли десятки и пострадали тысячи палестинцев».

Отметим, что в регионе с 30 марта продолжается массовая общественная акция «Великий марш возвращения». В её рамках проходят ежедневные протестные выступления на границе с Израилем. За две недели в результате столкновений жителей сектора и израильской армии погибли около 30 палестинцев.

В МИД России призвали конфликтующие стороны «воздержаться от шагов, которые спровоцируют дальнейший рост опасной напряженности».