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Мэй: Россия помогла Асаду, используя вето в СБ ООН
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Мэй: Россия помогла Асаду, используя вето в СБ ООН 

ТАСС 1 час назад
СТОКГОЛЬМ, 9 апреля. /ТАСС/. Российское право вето в СБ ООН позволило президенту Сирии Башару Асаду нарушить международное право. С таким утверждением в понедельник выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Стокгольме на совместной пресс-конференции с главой шведского правительства Стефаном Лёвеном.
"Использование Россией права вето в ООН позволило Асаду нарушить международное право и удалить механизм расследования химических атак в Сирии. Поэтому международное сообщество должно усилить свою решимость разобраться с теми, кто несет за это ответственность. Вместе со Швецией мы созовем экстренное заседание Совета безопасности, которое пройдет в ближайшее время", — сказала Мэй.
По ее словам, вместе с союзниками Британия работает над установлением того, что случилось в Восточной Гуте. «Если это подтвердится, то это станет еще одним свидетельством ужасающей жестокости режима Асада в отношении своего собственного народа и полного пренебрежения юридическим обязательством не применять такое оружие. Эта атака является продолжением общей картины безрассудного поведения, при котором основополагающие международные нормы в отношении борьбы с распространением химического оружия и его применением были коварно попраны», — утверждает британская премьер.
С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.
В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.
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