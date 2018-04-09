Мэй: Россия помогла Асаду, используя вето в СБ ООН

"Использование Россией права вето в ООН позволило Асаду нарушить международное право и удалить механизм расследования химических атак в Сирии. Поэтому международное сообщество должно усилить свою решимость разобраться с теми, кто несет за это ответственность. Вместе со Швецией мы созовем экстренное заседание Совета безопасности, которое пройдет в ближайшее время", — сказала Мэй.

По ее словам, вместе с союзниками Британия работает над установлением того, что случилось в Восточной Гуте. «Если это подтвердится, то это станет еще одним свидетельством ужасающей жестокости режима Асада в отношении своего собственного народа и полного пренебрежения юридическим обязательством не применять такое оружие. Эта атака является продолжением общей картины безрассудного поведения, при котором основополагающие международные нормы в отношении борьбы с распространением химического оружия и его применением были коварно попраны», — утверждает британская премьер.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.