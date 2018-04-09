Иран подтвердил гибель четырех своих граждан при авиаударе израильских ВВС по Сирии 

При ударе израильских ВВС по авиабазе «Тифор» (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс, погибло более 12 человек, в том числе четыре иранских военных советника, сообщает иранское правительственное агентство Fars.
Агентство отмечает, что в течение последних лет Израиль нанес несколько ударов по территории Сирии, что в Дамаске назвали «попытками поддержать террористические группировки», которые несут тяжелые потери в противостоянии с сирийскими правительственными силами.
Ранее сегодня в Минобороны заявили, что удар по сирийской авиабазе нанесли два самолета F-15 ВВС Израиля с воздушного пространства Ливана. Своих целей достигли три из восьми выпущенных управляемых ракет. Пострадавших среди российских военных советников в Сирии нет.