Украинские силовики в понедельник 16 раз обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК , 9 апр — РИА Новости . Украинские силовики в понедельник 16 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив почти 90 мин и снарядов, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

" С 6.40 до 20.35 (мск) ВСУ 16 раз обстреляли территорию ДНР. По территории республики выпущено не менее 86 мин и снарядов, кроме того обстрелы велись с использованием гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия", — заявил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.