Украинские силовики в понедельник 16 раз обстреляли территорию ДНР 

ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Украинские силовики в понедельник 16 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив почти 90 мин и снарядов, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
" С 6.40 до 20.35 (мск) ВСУ 16 раз обстреляли территорию ДНР. По территории республики выпущено не менее 86 мин и снарядов, кроме того обстрелы велись с использованием гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия", — заявил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.