Востоковед назвал боестолкновение США и России в Сирии делом времени

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в эфире НСН объяснил, о какой цене может идти речь.

«Соединенные Штаты так часто угрожают и ничего не делают, что поневоле задашь вопрос: «А что он может сделать?» Они не скрывают, что отрабатывают удар по системе государственного и военного управления Сирийской Арабской Республики. То есть удар по Дамаску и по расположениям частей армии, Республиканской гвардии и Первой механизированной дивизии. Это элитные части сирийской армии. Это и планируется сделать. Я подозреваю, что когда израильтяне нанесли удар ракетами, они тестировали возможности нашего ПВО. То, что из восьми ракет пять сбили, — это наши сбили. Таким образом будут действовать и американцы. Мы будем вынуждены массировано ответить на этот удар — как сбивая ракеты, так, возможно, пытаясь потопить их авианосцы. Мы не можем позволить, чтобы по Дамаску, где наши специалисты, был нанесен удар. Боюсь, что это только вопрос времени», — сказал он.

Также ситуацию в регионе осложняет агрессивный настрой Тегерана , так как во время удара по авиабазе в Хомсе были убиты несколько иранских советников.

«Нужно понимать, что израильтяне, когда нанесли удар по сирийской базе, убили несколько иранских советников. И в Иране сейчас творится бог знает что. Они готовы начать войну с Израилем . Как силами «Хезболлы» , так и других формирований, прорываясь к сирийско-израильской границе», — пояснил востоковед.