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Среди жертв ракетного удара по сирийской авиабазе в Хомсе оказались четыре иранца
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Среди жертв ракетного удара по сирийской авиабазе в Хомсе оказались четыре иранца 

Newsru.com 25 минут назад
Фото: Newsru.com
Среди погибших во время
ракетного удара
по сирийскому аэродрому Тайфур в провинции Хомс были четыре иранца. Жертвами атаки стали иранские военные советники, сообщает в понедельник агентство. Ранее сообщалось, что всего от удара погибли 14 человек.
По данным Fars, во время атаки погибли иранские военные советники Сейед Аммар Мусави, Меди Лотфи Ниясар, Акбар Заввар Джаннати и Мехди Дехкан Яздели. Агентство не называет конкретный источник информации о жертвах.
Ранее в Минобороны РФ
сообщили, что ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Тайфур нанесли самолеты Израиля. По информации ведомства, два израильских F-15 выпустили восемь управляемых ракет по авиабазе с территории Ливана, не заходя в воздушное пространство Сирии. В Госдуме РФ удар назвали военным преступлением и вмешательством в дела суверенного государства.
Ранее в Пентагоне и Белом доме
опровергли
причастность США к ракетному удару.
Как сообщало агентство SANA, в ночь на понедельник, 9 апреля, по военному аэродрому Т-4 (Тайфур, Тийяс) в сирийской провинции Хомс был нанесен массированный ракетный удар. Сирийские системы ПВО при отражении атаки сбили восемь ракет, говорилось в сообщении.
По данным наблюдателей, во время удара погибли 14 человек, среди которых оказались граждане Ирана. Российских военных среди жертв не оказалось, сообщили в Минобороны РФ. При этом известно, что на аэродроме Т-4 базируются сирийские, иранские, российские военные, а также ливанская группировка "Хизбаллах".
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